FOTO. Armamentul misterios folosit de Rusia în Ucraina. Expert: „Nimeni nu a mai văzut o astfel de armă în ultimii 10-15 ani”

Dispozitivele au forma unei săgeți cu o lungime de aproximativ 30 de centimetri și sunt vopsite în alb, cu o coadă portocalie. Potrivit oficialilor americani, acestea sunt eliberate de rachetele balistice cu rază scurtă de acțiune Iskander-M, pe care Rusia le lansează de peste graniță, atunci când este detectată de sistemele de apărare antiaeriană.

Fiecare dispozitiv are sisteme electronice care produc semnale radio care bruiază și păcălesc radarele inamice care încearcă să localizeze rachetele Iskander-M și conține o sursă de căldură pentru a atrage rachetele ghidate.

