Fotbalistă din Rusia: „Nu pot să văd toată cruzimea şi să tac. Putin ne-a luat totul, ne-a luat viitorul”

Fotbalista Nadezhda Karpova, componentă a echipei Espanol Barcelona şi a naţionalei Rusiei, a declarat într-un interviu pentru bbc.com că propaganda de la Moscova încearcă să îi convingă pe ruşi că lumea este împotriva lor şi a misiunii lor în Ucraina.

Ea a subliniat că Vladimir Putin a „luat viitorul” ruşilor, însă şi cu acordul lor tacit, astfel că ar trebui ca mai mulţi oameni din Rusia să ia atitudine.

„Nu pot să văd toată cruzimea şi să tac. Nu ştiu ce s-ar întâmpla dacă aş fi fost în Rusia, nu în Spania, dar simt că am o responsabilitate specială să vorbesc. Propaganda rusă încearcă să îi convingă pe ruşi că suntem o naţiune foarte specială şi că toată lumea este împotriva noastră şi a ‘misiunii noastre unice’. Ce ‘misiune unică’? Nu cred că ruşii sunt speciali. În acelaşi timp, nu îmi este ruşine că sunt rusoaică, pentru că Rusia nu este guvernul şi Vladimir Putin. Putin ne-a luat totul, ne-a luat viitorul. În acelaşi timp, a făcut asta cu acordul nostru tacit. Ei (guvernanţii) nu au întâmpinat o rezistenţă puternică. Majoritatea oamenilor au ignorat nedreptatea, gândindu-se că nu este treaba lor. Eu am participat la două manifestaţii ale opoziţiei, ultima de susţinere a lui Navalnîi, atunci când a fost otrăvit şi încarcerat, însă tot cu cred că am făcut destul. Aceşti oameni care justifică războiul sunt supuşi propagandei. Îmi pare rău pentru ei şi cred că trebuie să facem totul pentru a-i elibera de asta”, a spus Karpova, citată de News.ro.

În luna martie, la Espanol a venit o jucătoare din Ucraina, Tamila Khmych. „Când am întâlnit-o prima dată, s-a uitat la mine cu reţinere. Nu ştia dacă sunt prorăzboi sau nu. Îmi venea să plâng. Mă gândeam la familia şi prietenii ei, dacă sunt OK. A fost un sentiment oribil să înţeleg că şi-ar putea pierde oamenii iubiţi. Sunt copleşită de emoţii. Uneori încă nu pot crede că este adevărat, că se întâmplă asta”, a afirmat Karpova.

Jucătoarea şi-ar dori ca mai mulţi ruşi să ia atitudine: „Aş vrea ca mai mulţi ruşi – şi sportivi ruşi – să vorbească astfel încât alţi oameni care sunt împotriva războiului să ştie că nu sunt o minoritate. Nu poţi să te prefaci că nu se întâmplă nimic, nu se mai poate asta. Ar trebui să înceteze tăcerea. Acest guvern va pleca într-o zi, sunt cu toţii bătrâni. Când se va întâmpla asta, noi vom fi în continuare în viaţă şi ar trebui să fim pregătiţi pentru a rezolva totul. Sper, se va întămpla foarte curând”.

Karpova este al treilea reprezentant al fotbalului rus care arată că se opune ofensivei militare din Ucraina. Anterior, Fedor Smolov (Dinamo Moscova) a postat în februarie pe Instagram mesajul: „No war!”, iar în ziua declanşării ofensivei, la 24 februarie, Aleksandr Sobolev (Spartak Moscova), a postat de asemenea un mesaj antirăzboi, însă acesta din urmă l-a şters câteva ore mai târziu.