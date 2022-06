Mariupol pare un oraș-fantomă. Mulți trăiesc în ruinele caselor, iar alimentarea cu apă și curent încă nu au fost restabilită

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului vorbește de un act ostil, iar directorul agenției spațiale „Roscomsos” a amenințat cele trei state, dar și România, cu rachetele balistice intercontinentale Sarmat.

Pe de altă parte, Rusia ar fi fost de acord să permită navelor care transportă cereale să părăsească portul Odesa. Dar asta abia după ce ruta respectivă va fi deminată de turci. Tot ei vor și escorta vasele ucrainene.

Amenințări fără precedent, inclusiv pentru România

Dmitri Rogozin, directorul general al agenției spaţiale Roscosmos, a lansat amenințări fără precedent la adresa statelor care au închis spațiul aerian pentru avionul ce urma să-l ducă în Serbia pe Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov.

Rogozin: „La ce este bună rachetă balistică intercontinentală Sarmat? Ea nu va cere pemisiunea pentru zbor de tranzit nici bulgarilor fricoși, nici românilor răzbunători, nici celor din Muntenegru care au trădat istoria noastră comună.”

Moscova susține că racheta balistică intercontinentală Sarmat ori Satan 2 nu poate fi interceptată de niciun sistem de apărare existent și ar avea o rază de acțiune de 11.000 de km.

Serghei Lavrov a fost nevoit să-și anuleze vizita în Serbia, după ce Bulgaria, Macedonia de Nord și Muntenegru și-au închis spațiul aerian pentru aeronava rusă.

Lavrov: „NATO și Uniunea Europeană recurg la cele mai josnice metode”

Lavrov: „NATO și Uniunea Europeană recurg la cele mai josnice metode pentru a-i influența pe cei care sunt ghidați de interesele naționale și nu sunt dispuși să-și sacrifice principiile și demnitatea de dragul regulilor impuse de Occident. Dacă vizita Ministrului rus de Externe este o asemenea amenințare universală, atunci lucrurile stau foarte rău în Occident.”

Luni, armata ucraineană a continuat contra-ofensiva pe străzile orașului Severodonețk și în împrejurimi. În zonă sunt foarte activi militarii Legiunii Internaționale, o unitate ucraineană formată din voluntari străini. În imagini surprinse în timpul luptelor din jurul orașului asediat apar militari georgieni care luptă împotriva rușilor.

Se dau lupte crâncene pentru fiecare stradă, iar faptul că taberele sunt uneori la câțiva metri distanță îi împiedică pe ruși să folosească artileria, ca să nu-și lovească proprii militari.

Rușii par luați complet prin surprindere de contraofensiva Kievului. O unitate de ceceni relaxați a postat pe internet un filmuleț cu soldați care cântau pe o strădă pustie din Severodonețk.

În luptele din ultimele zile, rușii au pierdut încă un general, al 11-lea. Comandant al unei unități separatiste din Donețk, Roman Kutuzov a murit undeva pe frontul din est..

Trupele ucrainene continuă loviturile cu sistemul de rachete ghidate antitanc Stugna-P. Într-o nouă filmare vedem cum este țintit un tanc rusesc T-80U, în zona Izium. Lovitura a fost executată de la mică distanță, iar impactul rachetei a fost atât de violent, încât comandantul tancului a fost azvârlit din vehiculul blindat.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre a doua vizită pe front

Între timp, președintele ucrainean a făcut o a doua vizită pe front, inclusiv în orașul Lisiciansk, aflat la doar câțiva kilometri de Severodonețk.

Volodimir Zelenski: „Am fost în Lisiciansk, am fost în Soledar. Sunt mândru de toți cei cu care m-am înțâlnit, cu care mi-am strâns mâinile, cu care am stat de vorbă, pe care i-am susținut. Am dus ceva soldaților, nu voi intra în amănunte. Iar de la militari am adus încredere și forță.”

Pe frontul din sud, ucrainenii avansează încet spre Herson, la fel și în nord, unde au eliberat câteva sate spre Izium. Peste tot au loc bombardamente susținute, de ambele părți.

Mariupol, un oraș-fantomă

Orașul port Mariupol pare acum un oraș-fantomă. Mulți trăiesc în ruinele caselor, iar alimentarea cu apă și curent încă nu au fost restabilită. Localnicii trebuie să se înregistreze ca să primească un bidon de apă.

Profimedia

Printre cei care au reușit în ultima clipă să plece din Mariupol este și Yegor, un băiețel de opt ani. El ține un jurnal de război, în care a povestit cum bombele i-au ucis bunica și pe cei doi câini.

În altă ordine de idei, în pofida ultimelor amenințări ale lui Vladimir Putin, și Marea Britanie a decis să trimită Ucrainei lansatoare de rachete cu o rază de acţiune de 80 de kilometri.

Decizia a fost luată în „strânsă coordonare” cu Statele Unite, care au anunţat săptămâna trecută furnizarea de sisteme Himars, multiple lansatoare de rachete montate pe blindate uşoare.