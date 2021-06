Fostul poliţist Derek Chauvin, condamnat la 22,5 ani de închisoare pentru uciderea lui George Floyd

Judecătorul Peter Cahill a citit sentinţa în cadrul unei şedinţe care a avut loc la tribunalul din comitatul Hennepin, unde Chauvin a fost găsit vinovat în aprilie de un juriu pentru uciderea lui Floyd.

A Minnesota judge sentenced former police officer Derek Chauvin to 22 years and six months in prison for the murder of George Floyd during an arrest in May 2020 https://t.co/iigarALZRC pic.twitter.com/hsioUNTEy4