Fosta actriță Stormy Daniels, întrebată în instanță despre relația sexuală avută cu Donald Trump: ”Și a fost scurt?”. ”Da”

În acest proces, lansat pe 15 aprilie, Trump este acuzat de falsificarea unor acte contabile ale societăţii Trump Organization pentru a masca o plată de 130.000 de dolari pe care i-ar fi oferit-o înaintea alegerilor prezidenţiale din 2016 fostei starlete porno Stormy Daniels pentru ca aceasta să păstreze tăcerea asupra unei relaţii pe care ei ar fi avut-o în 2006.

Acum, ea a depus mărturie oficială în instanță, unde a dat detalii despre contactele pe care le-a avut cu Donald Trump în umră cu câțiva ani.

Potrivit The Guardian, Stormy Daniels a fost întrebată care au fost așteptările ei în legătură cu vizita în camera de hotel a lui Donald Trump, după ce l-a cunoscut la turneul de golf al celebrităților de la Lake Tahoe. Daniels a declarat că nu avea alte așteptări decât ... să meargă la cină cu cineva.

Rugată să descrie întâlnirea lor în apartamentul penthouse al hotelului, Daniels a spus că Trump purta o pijama de mătase sau de satin și că l-a ironizat pentru asta, întrebând: "Domnul Hefner știe că i-ai furat pijamaua?".

Ea a spus că l-a rugat să meargă să se schimbe, ceea ce el a făcut. Când s-a întors în costum, s-au așezat la o masă și au început să vorbească.

Ea a spus că au vorbit despre cum a crescut, iar el a întrebat-o dacă avea un iubit.

Daniels a spus că Trump a întrebat-o cum s-a implicat în industria divertismentului pentru adulți și că a fost foarte interesat de modul în care a trecut de la statutul de star porno la cel de scriitoare și regizoare.

Stormy Daniels a declarat că majoritatea oamenilor vor să cunoască detaliile picante ale activității sale, dar că Donald Trump a fost interesat de aspectele legate de afaceri.

Ea a spus că Trump i-a pus întrebări, inclusiv dacă avea asigurare de sănătate sau despre testele pentru boli cu transmitere sexuală.

Stormy Daniels a declarat ulterior că Donald Trump i-a spus că îi amintește de fiica sa Ivanka, atunci când încerca să o convingă de faptul că participarea la The Apprentice ar fi bună pentru cariera ei: ”Îmi amintești de fiica mea, ea este inteligentă, blondă și frumoasă, iar oamenii o subestimează și pe ea.”

Getty

FOTO: Fostul președinte american Donald Trump și avocata Susan Necheles asistă la procesul său pentru presupusa acoperire a plăților de bani tăinuiți la Tribunalul Penal din Manhattan, la 7 mai 2024, în New York. Trump a fost acuzat de 34 de capete de acuzare pentru falsificare de registre de afaceri, despre care procurorii spun că a fost un efort de a ascunde un potențial scandal sexual, atât înainte, cât și după alegerile prezidențiale din 2016. Trump este primul fost președinte american care va fi judecat pentru acuzații penale.

Stormy Daniels a descris apoi ce s-a întâmplat după ce a intrat în baia apartamentului de lux al lui Donald Trump, unde a văzut o "geantă de toaletă cu aspect de piele".

Ea spune că, atunci când a ieșit din baie, l-a văzut pe Trump purtând boxeri și un tricou. Nu se aștepta ca el să fie acolo fără prea multe haine pe el, a spus ea.

Stormy Daniels: ”La început am fost doar speriată, ca o sperietură ... și atunci am avut acel moment în care am simțit că încăperea se învârte cu încetinitorul și am simțit cum sângele practic îmi părăsește mâinile și picioarele, aproape ca și cum te-ai ridica prea repede... M-am gândit, oh, Doamne, ce am citit greșit ca să ajung aici? Intenția este destul de clară dacă cineva este dezbrăcat în lenjerie intimă și se află pe pat.”

Stormy Daniels a declarat că Donald Trump "era doar pe pat" în boxeri și tricou când ea a ieșit din baie.

”Am râs, nervoasă, am încercat să fac o glumă din asta, cred, și să fac un pas și să plec...M-am gândit în sinea mea, grozav, m-am pus în această situație proastă.”

Trump "s-a ridicat între mine în ușă - nu într-o manieră amenințătoare", a spus ea. Ea i-a spus că "trebuie să plec".

El a spus: "Am crezut că ajungem undeva ... Am crezut că ești serios în legătură cu ceea ce vrei, dacă vrei să ieși din acel parc de rulote, m-am simțit jignită pentru că nu am trăit niciodată într-un parc de rulote.”

”Mi-am pierdut cunoștința”. Daniels a povestit întâlnirea sexuală 'scurtă' cu Trump

Stormy Daniels a fost întrebată în instanță ce s-a întâmplat după ce i-a spus lui Donald Trump că vrea să plece.

”Cred doar că mi-am pierdut cunoștința - nu eram beată, nu eram drogată... Pur și simplu nu-mi amintesc” a spus ea.

Ea a mai declarat că, la un moment dat, a ajuns pe pat și a făcut sex cu Trump.

”Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că eram pe pat, cumva pe partea opusă a patului față de cea în care stăteam, aveam hainele și pantofii scoși ... eram în poziția misionarului.”

Ea a spus că "se holba la tavan și nu știa cum am ajuns acolo".

"Purta un prezervativ?", a întrebat acuzarea. Daniels a spus: "Nu".

"Asta v-a îngrijorat?" a răspuns Daniels: "Da."

”Ați spus ceva despre asta?”

Daniels a răspus: "Nu am spus nimic."

”Și a fost scurt?”

"Da."

Daniels mai spune că Trump i-a spus 'hai să ne întâlnim din nou, scumpo' după partida sexuală

Acuzarea a mai întrebat-o pe Stormy Daniels dacă își amintește că s-a îmbrăcat după ce a făcut sex cu Donald Trump.

Daniels a răspuns: ”Stând pe marginea patului, observând că era absolut complet întuneric afară acum, era foarte greu să mă încalț, pentru că îmi tremurau mâinile atât de tare... îmi tremurau mâinile atât de tare încât îmi era greu să mă îmbrac.”

Ea a fost întrebată ce i-a spus Trump: ”Hai să ne întâlnim din nou, scumpo!”

Acuzarea întreabă: "Ați spus nu în vreun moment?". "Nu." "De ce nu?"

Stormy Daniels: ”Pentru că nu am spus nimic deloc.”

Ce a spus Trump când a plecat? ”A spus că trebuie să ne întâlnim din nou în curând, s-a dus să mă sărute de la revedere, iar eu am râs cât de repede am putut. Asta a fost tot.”

Acuzarea a mai întrebat-o pe Stormy Daniels dacă Donald Trump i-a cerut să păstreze confidențialitatea întâlnirii lor. Daniels spune că nu.

Și-a exprimat vreo îngrijorare în acel moment cu privire la faptul că soția sa ar putea afla? Daniels a spus, din nou, că nu.

