Fosta consilieră a lui Trump a depus mărturie în dosarul banilor pentru starleta XXX. Avocat: plăți pentru a scuti de rușine

Mărturia lui Hicks le-a oferit juraţilor o privire din interior asupra eforturilor de controlare a scandalului din ultimele săptămâni ale campaniei din 2016, când viitorul preşedinte s-a confruntat cu multiple acuzaţii de comportament sexual nepotrivit.

Hope Hicks le-a spus juraţilor că a fost surprinsă de intrarea lui Trump în politică în 2015 şi chiar a crezut că acesta glumeşte atunci când i-a cerut să-i fie secretară de presă în campanie.

”Reporter: Cum a fost s-o revedeți pe Hope Hicks?

Donald Trump: Nu am voie sa comentez nimic, sunt sub interdictie. M-a interesat foarte mult ce s-a întâmplat astăzi în instanță”.

În acest proces cu o miză politică enormă, Donald Trump este urmărit penal pentru falsificarea documentelor contabile legate de cei 130.000 de dolari plătiţi pentru a cumpăra tăcerea unei foste vedete din filmele pentru adulți.

Stormy Daniels susține că a avut o relaţie pasageră cu magnatul imobiliar în 2006, pe când acesta era proaspăt căsătorit cu Melania.

Procurorul a întrebat-o insistent pe Hope Hicks și în legătură cu un episod care, pentru procuratură, constituie preludiul plăţii către Stormy Daniels. Cu o lună înainte de alegeri, The Washington Post a difuzat o înregistrare în care Donald Trump este auzit lăudându-se în termeni vulgari cu purtarea sa jignitoare faţă de femei.

Avocatul lui Trump spune că plățile au fost făcute pentru a scuti familia de rușine

Michael Sisak, The Associated Press: ”Și-a amintit că exact în acel moment un uragan se îndrepta către Coasta de Est a SUA. Dar furtuna politică declanșată de difuzarea înregistrării a eliminat pur și simplu uraganul din programele de știri, care au fost dominate zile întregi de comentariile de pe caseta respectivă. Hicks a spus că Trump era foarte îngrijorat de știrile despre felul în care presupusa lui aventură, plățile pentru mușamalizarea afacerii și caseta de la Access Hollywood o vor afecta pe soția lui. Și-a amintit că Trump i-a cerut să se asigure că nu îi sunt livrate acasă ziarele în ziua când poveștile compromițătoare au ajuns în presă”.

Apărarea candidatului republican susţine că plata pentru tăcere a fost făcută pentru a scuti familia lui Trump de ruşine, nu pentru a-i proteja campania prezidenţială.

Mai mult decât atât:

”Argumentul apărării este că Michael Cohen a acționat de capul lui, că Trump și membrii echipei lui de campanie nu au fost implicați”.

Hope Hicks a declarat însă că în cadrul Organizaţiei Trump „toată lumea îi raporta domnului Trump”. De altfel, esenţa cazului este să se stabilească ce ştia Donald Trump despre aceste afaceri de culise.

