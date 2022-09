Forţele ucrainene au preluat controlul unui râu din apropiere de Harkov după retragerea ruşilor VIDEO

”Forţele Armate ale Ucrainei au trecut râul Oskil. De ieri, Ucraina controlează şi malul stâng”, a anunţat, pe Telegram, Centrul pentru Comunicări Strategice al Ucrainei, scrie news.ro.

Footage of the crossing of the Oskil River by the Armed Forces of Ukraine in Kharkiv region.

This means that we now also control the left bank, where the Russians positions were recently located. pic.twitter.com/bQh3wyPWff