Forţele ucrainene au lovit un pod-cheie din Melitopol, esenţial pentru aprovizionarea trupelor ruse din oraş | VIDEO

Conform CNN şi The Guardian, rușii susţin că „două dispozitive explozive" au fost folosite pentru a arunca în aer o parte a podului care trece peste râul Molocina din sudul Ucrainei.

Acesta face parte din autostrada M14, care se întinde de-a lungul coastei sudice a Ucrainei, de la Melitopol la Berdiansk şi Mariupol.

Atacul asupra podului vine la doar două zile după ce Ucraina a lovit o cazarmă rusească din oraş, rachetele Himars provocând pagube şi victime importante.

În condiţiile în care forţele ucrainene operează acum la est de fluviul Nipru, Melitopol este considerat acum un obiectiv-cheie pentru Kiev.

An explosion damaged the bridge in occupied Melitopol (Zaporizhzhia Oblast) last night.

Ukrainian Army continues targeting Russian ground lines of communication on the southern front. Melitopol is a key logistics hub that leads to occupied Crimea.

????https://t.co/ilVF86MTrq pic.twitter.com/rE8x0fyrly