Forţele speciale talibane au pus capăt brutal unui protest al femeilor în Kabul

Sâmbătă, şeful puternicei agenţii de informaţii din Pakistan care are o influenţă mare asupra talibanilor, a făcut o vizită surpriză la Kabul, potrivit AP.

Luptători talibani au capturat rapid mare parte din Afganistan luna trecută şi au sărbătorit plecarea ultimelor trupe americane după 20 de ani de război. Grupul de insurgenţi trebuie să guverneze acum o ţară devastată de război, care depinde în mare măsură de ajutorul internaţional.

Rabia Sadat one of the today’s protestor in #Kabul beaten by Taliban. #Afghanistan . pic.twitter.com/1s3El4TZHW

Marşul femeilor - al doilea în tot atâtea zile la Kabul - a început paşnic. Demonstranţii au depus o coroană de flori în afara Ministerului Apărării din Afganistan pentru a-i onora pe soldaţii afgani care au murit luptându-se cu talibanii înainte de a merge la palatul prezidenţial.

„Suntem aici să câştigăm drepturi umane în Afganistan”, a spus o protestatară în vârstă de 20 de ani, Maryam Naiby. "Îmi iubesc ţara. Voi fi mereu aici".

Pe măsură ce scandările protestatarelor au devenit mai puternice, mai mulţi oficiali talibani au pătruns în mulţime.

Flancată de mai mulţi colegi demonstranţi, Sudaba Kabiri, studentă la universitate în vârstă de 24 de ani, i-a spus interlocutorului ei taliban că Profetul islamului le-a dat femeilor drepturi şi ei le-au vrut pe ale lor. Oficialul taliban le-a promis femeilor că li se vor acorda drepturi, dar acestea, toate în jurul vârstei de 20 de ani, s-au arătat sceptice.

Look to the footage:

What is happening with #women marches in #Kabul.

It seems civilian and political protest are not allow any more.

Taliban trying to stop women march which happening second day in row. #Afghanistan pic.twitter.com/vqa8QONLOj