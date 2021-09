Sfidare majoră pentru talibani: Mai multe femei au manifestat pentru drepturile lor. Scene haotice la demonstraţie VIDEO

Imagini video difuzate de staţii TV locale au arătat scene haotice la demonstraţia desfăşurată la Kabul, conform DPA.

Cel puţin o persoană a fost rănită, potrivit jurnaliştilor care au distribuit imagini cu o femeie având o rană sângerândă la cap.

Femei afgane au demonstrat în ultimele două zile la Kabul pentru a-şi susţine drepturile şi a cere egalitate, justiţie şi democraţie.

Sâmbătă, activistele au organizat un protest în apropierea palatului prezidenţial, purtând bannere pe care scria "Nu suntem femeile anilor 1990".

Imagini postate pe reţele sociale au arătat cum mai mult de 12 femei au fost întâmpinate de forţe de securitate talibane, declanşându-se ciocniri. Femeile puteau fi văzute tuşind, ceea ce semnalează că au fost folosite gaze lacrimogene. Alte manifestante au spus că au fost bătute.

"Se pare că protestele civile şi politice nu mai sunt permise", a scris jurnalistul afgan Zaki Daryabi pe Twitter, postând imagini video ale scenei.

Talibanii susţin că vor respecta drepturile femeilor în conformitate cu interpretarea pe care ei o dau învăţăturilor islamice.

Un lider taliban, Shir Mohammad Abbas Stanekzai, a afirmat marţi la BBC că nu crede că în noul guvern vor intra femei în funcţii înalte, însă aceasta vor avea un rol.

Când talibanii s-au aflat la putere în anii 1990, femeile erau obligate să poarte veşminte care să le acopere integral şi nu li se permitea să iasă din casă fără un însoţitor bărbat din familie. În plus, femeile nu aveau voie să meargă la şcoală sau să aibă un loc de muncă.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA