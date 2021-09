Talibanii au impus limita de retragere de la bănci de 200 de dolari pe săptămână. Oamenii se așteaptă la colaps economic

La o zi după retragerea americanilor din Afganistan, oamenii au început să formeze cozi la băncile din Kabul, conform New York Post.

Băncile s-au închis imediat ce talibanii au pus stăpânire pe Kabul, dar apoi au primit ordin să fie redeschise în încercarea de a pune în mișcare economia Afganistanului.

În timp ce mulți afgani se tem de cum vor trăi sub conducerea talibanilor, unii spun că sunt mai îngrijorați de potențialul colaps economic.

Mulți afgani, în special funcționarii publici, spun că nu au fost plătiți de mai multe luni, alții spun că salariile le-au fost reduse cu până la 75% sub conducerea talibană.

Moneda locală a pierdut valoare, iar inflația a crescut de când talibanii au preluat întreaga țară.

"Totul este scump acum, prețurile cresc în fiecare zi", a declarat pentru Reuters un rezident din Kabul, Zelgai.

