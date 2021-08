Filmul atacurilor de lângă aeroportul din Kabul, revendicate de ISIS-K. Două explozii au ucis cel puțin 90 de oameni

Pe ultima sută de metri, operațiunile de evacuare din Afganistan au luat o turnură dramatică. Alerta unui atac terorist iminent s-a concretizat joi seară.

Două explozii produse lângă aeroportul din Kabul au ucis cel puțin 90 de oameni, inclusiv copii și soldați americani. Peste 140 de oameni au ajuns la spital cu răni grave, potrivit BBC. Atacurile au fost revendicate de gruparea teroristă Stat islamic.

Situația rămâne în continuare tensionată, în cursul nopții având loc alte explozii în capitala afgană. "America nu se va lăsa intimidată" a spus, în replică, președintele Statelor Unite, Joe Biden. Totodată, forțele coaliției au anunțat că vor continua operațiunile de evacuare așa cum era planificat.

Era puţin înainte de ora locală 18:00 când două explozii puternice au răsunat în capitala afgană. Una dintre deflagraţii a fost cauzată de un atentator sinucigaș, care s-a aruncat în aer în zona aeroportului, în preajma Porţii Abbey. Acolo se adunaseră de câteva zile mii de afgani, în speranța că vor urca într-unul dintre avioanele de repatriere.

Imaginile surprinse de o agenție de presă locală sunt cutremurătoare. Un canal din jurul terminalului este înţesat de victime. Cei care au avut norocul să scape teferi încearcă să le acorde primul ajutor.

Cea de-a doua deflagrație s-a produs lângă hotelul aflat la mică distanță de aeroporul din Kabul. De această dată a fost vorba despre o mașină-capcană. Acolo sunt cazaţi soldaţii şi jurnaliştii britanici. Aceștia au scăpat cu viață. Însă mai mulţi militari americani aflați în zonă au murit.

Gen. Kenneth McKenzie, Jr., comandant al Comandamentului Central al Statelor Unite; "După atacul de la poarta Abbey oameni înarmați ai ISIS au deschis focul asupra civililor și forțelor militare. În acest moment, știm că 12 membri ai forțelor de securitate SUA au fost uciși în atac și alți 15 au fost răniți. Mai mulți civili afgani au fost, de asemenea, uciși și răniți în atac. Amenințarea către forțele noastre, în special din partea ISIS-K, este cât se poate de reală, așa cum am văzut astăzi (ieri, n.red)."

Bombardamentele sângeroase vin după ce Statele Unite, Marea Britanie și Australia au avertizat că există un risc iminent de atac terorist împotriva mulţimii de la aeroport. Atât cetățenii acestor țări, cât și afganii au fost îndemnaţi să evite zona. Dar, disperați să fugă de talibani, afganii au rămas la porțile aeroportului.

Atacurile au fost condamnate de comunitatea internațională.

Boris Johnson, premierul britanic: "A fost un atac terorist barbar lângă aeroportul din Kabul, în mijlocul mulțimii adunate acolo. Din păcate, mai mulți membri ai armatei americane și-au pierdut viața. Printre victime se află și mulți afgani."

Joe Biden, președintele SUA: " Celor care au comis acest atac, precum și celor care doresc să îi facă rău Americii, vreau să știți un lucru: nu vom ierta! Nu vom uita! Vă vom vâna și vă vom face să plătiți! Îmi voi apăra interesele și oamenii cu toate mijloacele le am pe care la dispoziția mea."

Cine este ISIS-K, gruparea care a revendicat atacul



Potrivit Serviciilor Americane de Informaţii, sunt indicii potrivit cărora în spatele acestui episod s-ar afla gruparea teroristă ISIS-K, din Khorasan, o regiune de la graniţa afgano-pakistaneză. Se prezintă drept aripă a Statului Islamic original, care a controlat la un moment dat zone întinse din Siria şi Irak.

Peter Bergen, autor, "The Rise and Fall of Osama bin Laden": "Mulţi dintre ei sunt foşti talibani care au trecut la ISIS ca să devină cei mai tari şi mai răi, "băieţi din cartier". Este mai degrabă o rivalitate locală (între talibani şi ISIS-K)."

Colin Clarke, autor, "After the Caliphate: The Islamic State": "ISIS nu are o agendă politică, considerând că doar Allah poate conduce. Şi, chiar dacă talibanii încearcă acum să stabilească un emirat islamic, pentru cei din ISIS nu e suficient. Ei sunt şi mai radicali. Vor să-i atragă şi să-i recruteze pe cei mai înflăcăraţi sociopaţi din ţară."

Gruparea ISIS-K este responsabilă de mai multe atentate sinucigaşe cu zeci de victime în Afganistan. Pe unii dintre combatanţi chiar talibanii i-au scos din închisori, când au cucerit oraşele afgane, la începutul lunii.

Colin Clarke, autor, "After the Caliphate: The Islamic State": "Pot crea haos la aeroport ţintind un avion care aterizează sau decolează. Asta e principala teama."

Alertă de securitate privind riscul de atentate teroriste a sporit urgența şi dramatismul operațiunilor de evacuare din Afganistan, intrate în linie dreaptă. Canada și Ungaria au anunțat că şi-au încheiat acest demers, iar Franţa şi Olanda vor pune capăt misiunilor în curând.

Emmanuel Macron, președintele Franței "Situația s-a deteriorat grav în jurul aeroportului militar și aș dori să laud încă o dată echipele noastre care fac tot posibilul pentru a duce la bun sfârșit sarcina pe care ne-am luat-o."

Aproximativ o sută de mii de oameni au fost scoși din Afganistan după ce talibanii au pus stăpânire pe Kabul.