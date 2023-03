Film de spionaj în viața reală. Cum a dejucat Chișinăul planul serviciilor secrete rusești de destabilizare a Moldovei

Poliția a făcut mai multe arestări, chiar înaintea unui nou protest organizat duminică de Partidul Șor împotriva guvernului și a președintei Maia Sandu.

Cei implicați în complot erau coordonați de la Moscova și urmau să fie plătiți cu 10 mii de dolari, fiecare. Planul menit să creeze haos la Chișinău a inclus și trei amenințări false cu bombă.

Au fost momente tensionate la Chișinău. Protestatarii mobilizați de Mişcarea pentru Popor, formată în jurul Partidului Şor, au încercat să forțeze cordonul de polițiști.

Deși aveau autorizație pentru a manifesta doar în fața Parlamentului, insistau să ajungă la Guvern, ca să îi lase o petiție premierului Recean.

Drept urmare, zeci de participanți, inclusiv minori, cu purtare dubioasă și având asupra lor obiecte interzise au fost duși la secția de poliție.

Diversioniștii urmau să fie plătiți cu câte 10.000 de dolari

A fost însă haos pe drumurile naționale. Poliția moldoveană a oprit și a întors din drum zeci de autobuze și microbuze care aduceau oameni la Chișinău. Simpatizanții, reali sau plătiți, ai Partidului Șor au blocat temporar accesul în orașul Bălți.

Lucrurile ar fi putut ieși însă mult mai urât. Dimineața devreme, poliția Republicii Moldova a anunțat că, după infiltrarea unui agent între diversioniști, a reușit să dejoace un plan de destabilizare a situației din țară, pus la cale de Rusia.

Șeful Poliției moldovene, Viorel Cernăuțean: ”Agentul nostru sub acoperire a intrat în contact direct cu persoana din Federația Rusă care se prezenta sub pseudonimul Mayin Sandu, care dirija acțiunile împreună cu altă persoană, cu dubla cetățenie rusă și moldovenească. Acest cetățean, venit din Federația Rusă, care urma să asigure acțiunile de instruire în vederea destabilizării ordinii publice, a mai venit în luna ianuarie în R. Moldova, unde a prezentat alt pașaport, schimbând în nenumărate rânduri numele său de familie”.

Cei implicați în schema de diversiune urmau să fie repartizați în 10 grupuri a câte 10 persoane și răsplătiți cu 10.000 de dolari fiecare. Dar poliția a arestat sâmbătă seară 25 de membri ai grupării, iar majoritatea colaborează cu poliția.

Cu doar o zi în urmă, Washingtonul avertizase că Moscova încearcă destabilizarea Republicii Moldova, inclusiv prin proteste, cu obiectivul de a instala la Chișinău un guvern pro-rus.

În ce-i privește, cu ajutorul unor paralele forțate, oficialii de la Moscova denunță de zor ipocrizia și dublul standard.

Serghei Lavrov: ”În Georgia, opoziția poate să facă ce vrea, nu c-ar putea schimba ceva. În Moldova în schimb, protestele față de actuala guvernare sunt condamnate de Occident. Asta pentru că opoziția din Georgia reflectă interesele Vestului, iar opoziția din Moldova - alte interese... Guvernarea și președinta din Moldova reflectă agenda Occidentului. Chiar sub ochii noștri se desfășoară două situații asemănătoare, sunt proteste în ambele țări, dar reacțiile față de ele sunt diametral opuse”.

”Libertatea e ca un copac. Trebuie să îl auzi, uneori, cu sângele patrioților și al tiranilor”

Între timp, în estul Ucrainei, în tranșeele din jurul Bahmutului, soldații ucraineni înfruntă asalturile invadatorilor, care forțează avansul către vestul orașului, după ce au cucerit jumătatea de est.

Mikhail, Ukrainian paratrooper of the 80 Air Assault brigade: ”Libertatea e ca un copac. Trebuie să îl uzi, uneori, cu sângele patrioților și al tiranilor. Asta facem noi acum. Din păcate, sunt mulți cei care mor. Dar sunt și mai mulți tirani care își pierd viața”.

Liderul mercenarilor Wagner a lansat Moscovei un nou apel de ajutor, spunând că-i trebuie 10.000 de tone de muniție pe luna în Bahmut ca să salveze onoarea armatei ruse.

Filmat pe acoperişul unei clădiri din oraşul distrus, la aproximativ 1,2 kilometri de centrul administrativ controlat de ucraineni, Prigojin a dat-o pe ironie mușcătoare. Nu doar din obișnuință, ci și pentru a spulbera speculațiile despre presupusele sale ambiții politice vizând Kremlinul.

Evgheni Prigojin: ”Vreau să-mi dezvălui intențiile politice. O spun tare, ca s-audă toată lumea: am ambiții politice! Am decis ca în 2024 să candidez la președinția Ucrainei, să lupt cu Zelenski și Porosenko. Dacă o să câștig alegerile astea, totul va fi bine, băieți, n-o să mai cer muniții”.

