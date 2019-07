Femeie umilită și obligată să se acopere cu o pătură, ca să poată urca în avion. FOTO

Latisha „Tisha” Rowe susține că ea și fiul ei se pregăteau să plece din Kingston, Jamaica, către Miami, pe 30 iunie, când un angajat al companiei aeriene i-a cerut să coboare din avion, a declarat avocatul femeii, Geoffrey Berg, pentru CNN.

Astfel, acesta i-a transmis femeii că dacă nu se acoperă, nu i se va permite accesul în avion. Aceata purta o salopetă scurtă, care îi lăsau la vedere umerii, brațele și picioarele. Angajatul a mai întrebat-o dacă are o jachetă, iar în cele din urmă a decis să îi ofere femeii o pătură cu care să se acopere pe toată durata zborului, a mai precizat avocatul Geoffrey Berg.

Într-un mesaj pe Twitter, Tisha Rowe a vorbit despre experiența sa și a postat o fotografie cu ținuta purtată în ziua în care a avut loc incidentul.

„Asta purtam în ziua în care American Airlines mi-a cerut să cobor din avion pentru o discuție, în care mi s-a solicitat „să mă acopăr”. În timp ce încercam să mă apăr, am fost amenințată că dacă nu accept o pătură, nu mi se va permite accesul înapoi în avion”, a scris ea.

Într-un alt mesaj, femeia a precizat că „pantalonii acopereau TOTUL, dar că aparent distrăgeau atenția.”

Doctor says she was “humiliated” on plane over her outfit. @paulafaris has the story. https://t.co/tFo935Ntmc pic.twitter.com/d8S5Rj9pjX