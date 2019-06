Mamă dată jos dintr-un avion, pe motiv că are decolteul prea adânc. „Nu în avionul meu”

Femeia, care lucrează ca artist make-up, nu purta sutien, însă își acoprise zonele „sensibile” cu o bandă adezivă. Nici măcăar atunci când s-a acoperit, însoțitorii de bord nu au lăsat-o înapoi în avion, scrie The Sun.

De aceea, Harriet a fost nevoită să doarmă o noapte în aeroportul din Malaga, înainte să se poată întoarce din nou acasă.

„Echipajul s-a comportat oribil și m-a făcut să mă simt ieftină. Însoțitoarea de zbor m-a confruntat în fața întregului avion și mi-a zis că nu mi-este permis să urc în acea bluză. Mi-a zis: „Nu, nu. Dă-te într-o parte”. Și a încercat să mă acopere cu mâinile mele. Mi-a zis: „Nu urci așa în avionul meu. Trebuie să îți mai pui ceva peste. Apoi mi-a zis să cobor din avion, așa că bineînțeles că m-am acoperit. Când am încercat să revin, s-a întors spre restul echipajului și a zis: „Nu urcă așa în avionul meu”. Am fost escortată din aeronavă. Eram în stare de șoc”, a spus femeia.

Cu ochii în lacrimi, a fost nevoită să se ducă înapoi în zona de așteptare.

„Polițiștii spanioli ne-au luat la întrebări și au fost șocați când le-am zis de ce am fost dați jos.”

Harriet a fost nevoită inclusiv să plătească pentru un alt zbor. „Niciodată nu îmi expun corpul acasă, dar eram în vacanță și m-am simțit spontană. Însă situația asta m-a făcut să mă simt îngrozitor.”

A WOMAN was booted off an easyJet flight — because her outfit was too low-cut.

