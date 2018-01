Femeie trasă sub metrou, după ce i-au fost prinse geanta și haina în ușă

Pasagerii au povestit îngroziți că au auzit țipetele femeii care striga după ajutor, după ce a fost trasă sub tren.

Stația a fost închisă zeci de minute, iar toți pasagerii au fost evacuați, scrie metro.co.uk.

”O femeie a căzut sub trenul nostru din stația Notting Hill Gate. Eram cu toții în lacrimi pentru că am crezut că a murit sub picioarele noastre. Dar ea trăiește, este blocată sub tren și țipă după ajutor. Am fost evacuați din tren”, a povestit un martor pe Twitter.

Horrified right now woman has fallen under our train carriage at #NottingHillGate station. Heard the thud as the train moved we're all in tears thinking she's died under our feet but she's alive and stuck under the train yelling help. We've been evacuated out of the train.