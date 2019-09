Femeia care a racolat-o pe Shamima Begum în Siria vrea să se întoarcă în Marea Britanie

Jihadista care a racolat-o pe Shamima Begum în Siria dorește să fie judecată în fața justiției din Marea Britanie pentru a se întoarce în țară împreună cu cei doi copii.

Tooba Gondal, membră ISIS în vârstă de 25 de ani, a scris o scrisoare deschisă către cetățenii Marii Britanii în care cere permisiunea de a fi judecată și primită înapoi în țară, relatează publicația Daily Mail.

Tânăra a plecat în anul 2015 din reședința sa din orașul Walthamstow din Marea Britanie pentru a se alătura grupării teroriste ISIS în orașul Raqqa din Siria.

Fosta studentă britanică a reapărut în luna aprilie într-un centru de detenție din Siria împreună cu cei doi copii, Asiya și Ibrahim. Femeia încerca să plece spre frontiera turcă în momentul în care a fost oprită și predată forțelor de Securitate kurde.

În scrisoarea deschisă adresată cetățenilor britanici, Tooba Gondal a implorat Guvernul Marii Britanii să îi permită să se întoarcă.

„Îmi doresc cu disperare ca Guvernul britanic să ne ia înapoi. Vreau să demonstrez că m-am schimbat, că sunt un individ mult mai bun pentru societate”, scrie Tooba Gondal.

„Vreau să mă prezint în fața justiției britanice. Vreau să mă revanșez. Vreau ca Marea Britanie să îmi accepte scuzele și să îmi dea o nouă șansă”, a adăugat femeia.

Tooba Gondal a fost membră ISIS responsabil cu racolarea de femei în Siria, cu scopul de a se căsători cu bărbați jihadiști. Shamima Begum este una dintre femeile pe care le-a racolat din Marea Britanie.

Femeia a insistat că a fost manipulată și că „era obligația ei de musulmană să călătorească în Siria”.

„Nu am devenit niciodată membră ISIS. Am fost forțată de mai multe ori să mă căsătoresc și am încercat de foarte multe ori să scap. Am vrut să plec încă de la început, dar a devenit imposibil. Criminalii aceștia au amenințat că îmi omoară copiii”, a mai spus Tooba Gondal.

Guvernul Marii Britanii a refuzat până acum cererile femeii, pe motiv că este un risc pentru securitatea națională.

Shamima Begum a fost una dintre cele trei eleve, alături de Kadiza Sultana şi Amira Abase, de la Academia din Bethnal Green care au fugit din Marea Britanie în februarie 2015.

Tânăra vrea să se întoarcă acum în Marea Britanie, pentru a se alătura familiei, însă acest fapt a divizat societatea britanică, iar autoritățile au lăsat-o fără cetățenie.

După ce a ajuns în Siria, în 2015, Shamima s-a căsătorit cu un luptător ISIS, cu care a avut trei copii. Primii doi au murit, iar al treilea s-a născutîn timp ce tânăra se afla într-o tabără de refugiați din Siria.

Ea își dorea să se întoarcă în Marea Britanie pentru a-i asigura un viitor mai bun fiului său născut pe 16 februarie, însă apelul miresei ISIS a divizat societatea britanică.

Faptul că Shamima a declarat că nu regretă asocierea sa cu gruparea teroristă i-a înfuriat pe cetățeni, cei mai afectați fiind rudele victimelor antentatului de la Manchester Arena, unde au murit 23 de oameni, printre care și copii.

