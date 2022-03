Falsa milionară Anna Sorokin care a înşelat bănci și hoteluri din New York, rămâne în Statele Unite

Getty

Falsa milionară ruso-germană Anna „Delvey” Sorokin, care a inspirat un serial pe Netflix, rămâne în detenţie în Statele Unite, au anunţat, marţi, serviciile de migraţie americane, conform News.ro.

În presă au circulat informații cu privire la extrădarea Annei Sorokin în Germania.

Sorokin, care a fost arestată în 2019 pentru că a fraudat hoteluri, bănci şi prieteni cu sute de mii de dolari, „rămâne închisă în centrul ICE (al Poliţiei de migraţie) aşteptând să fie expulzată”, a indicat Agenţia de imigrare şi control al vămilor.

Cotidianul american The New York Post a anunţat luni că Sorokin, care a făcut escrocherii sub numele de împrumut de „Anna Delvey”, era pe punctul de a fi extrădată în Germania cu un zbor cu destinaţia Frankfurt. Dar un purtător de cuvânt al Poliţiei aeroportului din Frankfurt a declarat că Anna Sorokin nu a sosit marţi după-amiază.

Cea care a ajuns între 2016 şi 2017 să înşele elitele newyorkeze, pretinzând că este o bogată moştenitoare, ar fi trebuit să plece luni către Frankfurt, după ce a fost eliberată dintr-un centru de detenţie din statul New York, a scris tabloidul The New York Post, citând surse apropiate cazului.

De naţionalitate germană şi născută în apropiere de Moscova, Anna Sorokin alias Anna „Delvey”, în vârstă de 31 de ani, a fost eliberată din închisoare în februarie 2021 pentru bună purtate, după condamnarea sa cu doi ani mai devreme la închisoare între 4 şi 12 ani pentru furt.



În martie 2021, ea a fost din nou arestată după expirarea vizei sale şi reîncarcerată într-un centru al Poliţiei de migraţie (ICE)



După ce a făcut recurs de mai multe ori, în special pentru a cere rapelul de vaccinare contra Covid-19, ea a făcut apel să rămână în Statele Unite, potrivit NY Post.

Capabilă să construiască minciuni iscusite, tânăra s-a prezentat ca o moştenitoare germană bogată cu 60 de milioane de dolari, ceea ce i-a permis să obţină împrumuturi de zeci de mii de dolari de la mai multe bănci.

Din noiembrie 2016 până în august 2017, ea a călătorit gratuit cu avionul privat, a locuit în palate din Manhattan, fără să plătească vreodată nimic, potrivit justiţiei din New York care estimase un zbor din 2019 la 275.000 de dolari.

Fiica unui şofer şi a unei funcţionare ruse care a emigrat în Germania în 2007, tânăra, sosită la New York în 2013, încercase chiar să obţină un împrumut de 22 de milioane de dolari pentru a lansa un club exclusivist în Manhattan.

Povestea ei incredibilă a sedus-o pe producătoarea de televiziune Shonda Rhimes („Grey's Anatomy”, „Bridgerton”), care a inclus-o într-o mini-serie difuzată timp de o lună pe Netflix, „Inventing Anna”, cu Julia Garner în rolul principal. Potrivit presei de specialitate, Anna Sorokin ar fi primit 320.000 de dolari de la gigantul de streaming.