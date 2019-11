Expoziție de păpuși de colecție în Georgia. Cât costă o astfel de păpușă

Păpuşile, îndrăgite de copii din întreaga lume, nu sunt doar pentru cei mici. O expoziţie organizată în Tbilisi, capitala Georgiei, a adus în prim-plan păpuşile de colecţie, destinate adulţilor.

Create din porţelan, pictate manual şi împodobite cu pietre semipreţioase, sunt adevărate opere de artă. Însă creaţiile nu pot fi atinse. Şi nu e de mirare. Unele valorează până la zece mii de dolari.

Expoziţia din capitala Georgiei nu aduce în fața vizitatorilor păpuşi obişnuite, care seamănă cu cele găsite de copii sub pomul de Crăciun. Exponatele sunt adevărate opere de artă. Una dintre creatoare povesteşte că la început repara păpuşi cumpărate de la târgurile de antichităţi.

Sylvia Weser, creator de păpuși: „Într-o bună zi mi-a venit ideea să sculptez singură o păpușă și, din acel moment, m-am îndrăgostit de păpușile mele. Nu m-am gândit că o să ajung să le vând."

Acum creaţiile ei, estimate la mii de dolari, sunt căutate în toată lumea. Unele dintre cele expuse sunt ciudate, cu expresii ieşite din comun. Pentru altele, inspiraţia a venit de la personaje din basme, regine sau vedete.

Citește și Expoziție de lucrări rare la Muzeul Național de Artă al României

Nana Kaulashvili, creator de păpuși: „Coseam păpuși de ceva vreme și, în urmă cu aproape șapte ani, mi-am dat seama că m-am plafonat și că trebuia să fac ceva nou. Așa că am început să fac păpuși, pas cu pas am ajuns să am rezultate. Acum asta e viața mea, nu mă pot imagina fără ele, e o mare bucurie."

Păpuşile sunt realizate din porţelan şi materiale textile, sunt pictate manual şi unele au decoraţiuni din cristale sau pietre semipreţioase.

Eva de Mai, creator de păpuși: „Implică realizarea unor costume și a unei compoziții arhitecturale, de asemenea sculptarea corpului, a fețelor, a mâinilor, ochilor, crearea unor emoții. Și pictura e implicată, la fel și coafarea, designul costumelor și machiajul."

Marina North, creator de păpuși din Olanda: „Fiecare păpușă e unică, fiecare păpușar are propria abordare, o paletă și un stil diferite și asta e de apreciat. Nu e vorba de repetiție sau monotonie, toate sunt fascinante."

De aceeaşi părere sunt şi vizitatorii, care spun că păpuşile sunt într-adevăr captivante.