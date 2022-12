Explozii la două aerodromuri militare din Rusia, mai multe bombardiere strategice au fost avariate | Video

Agenția de presă RIA Novosti a raportat că trei persoane au murit și alte șase au fost rănite după ce o cisternă a explodat pe un aerodrom rusesc din apropierea orașului Ryazan, la sud-est de Moscova.

De asemenea au fost înregistrate mai multe explozii în orașul Engels din regiunea rusă Saratov.

Anton Gerashchenko, un consilier în Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei, a postat un videoclip în care susține că ilustrează faptul că o dronă a avariat două avioane Tu-95 la baza aeriană din Engels.

Baza aeriană Engels găzduiește bombardiere strategice Tu-95 și Tu-160 care au fost implicate în lansarea loviturilor asupra Ucrainei. Acele bombardiere sunt capabile să poarte arme nucleare.

Sky News a verificat filmările apărute pe rețelele sociale. Jurnaliștii au geolocalizat videoclipul și au confirmat exploziile din orașul Engels, un oraș din regiunea Saratov, care se află la 500 de km de granița cu Ucraina.

Videoclipul a fost realizat dintr-o clădire rezidențială la puțin peste un kilometru de baza aerianp. Există caracteristici cheie în materialul video care se potrivesc cu imaginile existente pe Google Maps, scrie publicația SkyNews.

Agenția de presă rusă TASS a raportat că Vladimir Putin a fost informat despre incidentele din regiunile Saratov și Ryazan, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

