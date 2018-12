Explozie puternică la un restaurant. Sunt zeci de răniți. FOTO, VIDEO

WATCH: Firefighters battle flames and thick smoke after a huge explosion levelled a restaurant in Sapporo: https://t.co/lYKuaoKRdP

Potrivit agențiilor de presă Kyodo, Reuters şi dpa, ua dintre persoanele rănite se află în stare gravă.

Cauza exploziei nu este deocamdată cunoscută. La locul deflagraţiei, înregistrată în jurul orei locale 20:30 (11:30 GMT), s-au deplasat 20 de autospeciale.

Locuitorii din zona unde se află restaurantul respectiv au fost informaţi despre posibilitatea unei alte explozii.

Massive explosion has ripped through a restaurant in #Sapporo, northern #Japan. Preliminary reports of at least 40 injuries. pic.twitter.com/eUKPpIkN0H