Metoda șocantă prin care un bărbat din Bistrița a încercat să-și omoare fiica și soția

Scene de groază în Bistriţa, unde un bărbat de 51 de ani a încercat să îşi omoare fiica şi soţia poliţistă şi a dat drumul la gaze în apartament.

Norocul celor două a fost că nu au intrat în locuinţă în momentul exploziei. Individul s-a aruncat în gol de la etajul patru, dar a supravieţuit.

Bărbatul împreună cu soţia lui, angajată în MAI şi fiica lor de 17 ani locuiau cu chirie într-un apartament din Bistriţa. Se pare că cei doi s-au certat, iar femeia şi-a luat fata şi împreună au plecat la bunici. Când cele două s-au întors, individul le-a aşteptat şi a dat drumul la gaze în apartament. Fiica lor a urcat în grabă scările, însă când a ajuns în faţa uşii a simţit mirosul puternic şi s-a întors.

Paramedic: „La un moment dat m-am uitat în sus şi am văzut că zburau rame de geam, mi-am pus minile în cap şi am fugit în bloc, La mână am cioburi, m-am rănit, s-a făcut şi o improvizaţie de gaze în apartament. Bine ca n-am ajuns sus că s-ar fi întâmplat ceva rău."

Martor: „Tata mă scutura.”

Reporter: „Ce aţi auzit a fost explozie?”

Martor: „A sunat tare şi ne-am speriat, uşile geamurile toate au zburat."

Martor: „O bubuiala mare atât am auzit."

Cu câteva secunde înainte de explozie, bărbatul a sărit pe geam de la etajul 4. Deşi s-a prăbuşit în gol, a supravieţuit impactului, însă şansele de a scăpa cu viaţa sunt reduse.

Sabina Brad, medic SMURD: „Un pacient în stare gravă cu traumatism de torace şi bazin transportat la spital. Pacientul se afla în stare critică."

Pompierii au verificat apartamentul şi au constatat că bărbatul a vrut să arunce totul în aer.

Dunca Ilie, comandant detaşament Bistrița: „Când am ajuns la fața locului, incendiul era generalizat la bucătărie, însă erau scurgeri foarte mari de gaz. Am evacuat locatarii de pe întreaga scară a blocului."

În urma deflagraţiei, un pompier, un medic, o jurnalistă însărcinată, dar şi soţia individului au fost răniţi, dar se află în afara oricărui pericol.

