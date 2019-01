Explozie puternică într-o zonă turistică din Paris. Sunt 20 de victime. FOTO

O explozie puternică a avut loc, sâmbătă dimineața, în Paris. Astfel, pompierii au intervenit de urgență la o brutărie, iar pompierii au intervenit de urgență.

► Din primul bilanț, sunt cel puțin 20 de persoane au fost rănite, dintre care câteva sunt în stare gravă.

►Ministrul de Interne, premierul Franței și primarul Parisului au mers la locul exploziei.

►„A fost ca un cutremur”, a spus o martoră.

Desfășurarea evenimentelor, live text:



UPDATE 11.47: Potrivit ministrului de Interne, citat de Le Figaro, bilanțul victimelor e „semnificativ.”





UPDATE 11:40: Și premierul Edouard Phillipe a ajuns la locul exploziei, iar primarul Parisului, Anne Hidalgo, a constituit o celulă de criză.

UPDATE 11:30: Primele mărturii:

Le ministre de l’intérieur Christophe Castaner indique que le bilan humain est lourd et que des « personnes sont encore sur site ». Plus de 200 pompiers et une centaine de policiers sont mobilisés. pic.twitter.com/xIYoNBXhhr — Caroline Piquet (@CaroPiquet) January 12, 2019

„Dormeam cu toții și am auzit un zgomot. Am crezut că e cutremur. Am coborât și am văzut o clădire în flăcări”, a spus o adolescentă care locuiește pe o stradă din apropiere.

„Dormeam, dar m-a trezit efectul exploziei. Toate ferestrele au expodat, ușile care erau deschise au fost scoase din balamale. Ca să ies din cameră, a trebuit să calc pe ușă, copiii erau panicați , nu puteau ieși din camera lor”, a spus Claire Sallavuard, care locuiește în clădirea cu brutăria.

În cele din urmă, familia a fost evacuată pe fereastră, potrivit AFP.

UPDATE 11:20: „Două persoane au fost evacuate din clădire, chiar sub ochii rezidenților”, a precizat jurnalistul Le Figaro.

În urma exploziei, trei pompieri au fost răniți.

Flăcările au cuprins și primele etaje ale clădirii.

UPDATE 11.10: Potrivit bilanțului provizoriu anunțat de poliție, sunt 20 de răniți, între care 2 în stare critică, 7 grav răniți și 11 răniți ușor, informează Le Figaro.

AFP

Ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, a ajuns la locul exploziei.

Zona este survolată de un elicopter, potrivit unui jurnalist Le Figaro.

Potrivit Le Figaro, din primele informații ar fi fost vorba despre o scurgere de gaze.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA — Emily Molli (@MomesMolli) January 12, 2019

Ca urmare a incidentului, mai multe persoane au fost rănite.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 09.00.

Poliția a anunțat, pe Twitter, că intervine în zonă. Explozia a avut loc la parterul unui bloc și a fost urmată de un incendiu, fiind atât de puternică încât a dstrus ferestrele întregii clădiri, scrie Le Monde.

Explozia a avut loc într-o zonă frecventată de turiști. În aceste zile, mari forțe de securitate au fost mobilizat e în capitala Franței, în contextul în care au fost anunțate noi proteste ale „vestelor galbene.”

#explosion #Paris9 rue de Trévise pic.twitter.com/IuXSor9tdP

— matthieucroissandeau (@croissandeau) January 12, 2019

Știre în curs de actualizare.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!