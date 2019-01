Bilanţul victimelor exploziei din Rusia a urcat la 37 de morţi. Șase copii, printre victime

Explozia, produsă în primele ore ale zilei de 31 decembrie, a avariat 48 de apartamente într-o clădire de 10 etaje din oraşul industrial Magnitogorsk, la aproximativ 1.700 de km est de Moscova.

Bilanţul morţilor a crescut în mod progresiv în ultimele zile, în timp ce echipele de salvare se luptă cu gerul pentru a recupera oamenii prinşi sub dărâmături. Printre cei decedați se află și 6 copii.

#UPDATE 37 people, including six children, were confirmed dead in #Russia apartment gas explosion, RIA news agency reports, citing the country's emergencies ministry pic.twitter.com/IjTsi7cInH