Explozie la Universitatea din Kabul. Sunt 6 morți și 27 de răniți

Bilanțul a fost confirmat de poliție și de oficiali din domeniul sănătății, scrie Fox News.

În cursul dimineții, două mașini au fost incendiate, însă autoritățile nu au stabilit deocamdată dacă atacul a fost comis de un atacator cu bombă sau dacă bomba a fost detonată de la distanță, a explicat Ferdous Farmarz, purtător de cuvânt al poliției.

Ministrul Sănătății, Dr. Wahidullah Mayar, a scris pe Twitter că „6 persoane au devenit martiri și 27 au fost rănite.”

Campusul universității este constituit din mai multe hosteluri, unde studenții stau pe parcursul verii, pentru a merge la cursuri și a lucrări de cercetare.

Death toll from the blast near the #Kabul University in #Afghanistan have risen to 8, an official said.

"33 people have been wounded and 8 more were killed in today's explosion in PD 3rd of Kabul city," Wahidullah Mayar, spox of Afghanistan's Public Health Ministry, said

