Explozie la gazoductul Lituania-Letonia. Nu există semne de atac | FOTO-VIDEO

"În jurul orei locale 17:00 (19:00 GMT) a avut loc o explozie la gazoductul Amber Grid din districtul Pasvalys. Potrivit primelor date, nimeni nu a fost rănit", potrivit unui comunicat difuzat de grupul Amber Grid, relatează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit operatorului, explozia produsă la una dintre cele două conducte ale gazoductului a avut loc departe de imobilele rezidenţiale, iar incendiul pe care l-a provocat "este în curs de stingere".

JUST IN - Explosion at gas pipeline connecting Latvia and Lithuania. https://t.co/aihYO6A7ey

"Am început imediat să investigăm circumstanţele incidentului şi să asigurăm furnizarea de gaz către consumatori", a declarat Nemunas Biknius, PDG-ul Amber Grid.

A gas pipeline exploded in #Lithuania

The explosion occurred at a gas pipeline connecting Lithuania with Latvia, writes Reuters. There were no dead or injured.

The operator of Amber Grid reported that the accident is not qualified as an attack. pic.twitter.com/FwLq2RmkGc