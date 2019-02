Explozie în San Francisco. Câțiva muncitori au tăiat din greșeală o conductă de gaz

În timp ce specialiștii se chinuiau să oprească gazul, vâlvătaia a cuprins patru clădiri din apropiere. Altele, inclusiv o clinică medicală, au fost evacuate.

Şefa pompierilor din San Francisco a pus incidentul pe seama muncitorilor, dar și compania de distribuţie de gaz este vizată de suspiciuni.

#DEVLOPING : A gas line explosion caused a fire at the Hong Kong Lounge restaurant in the area of Geary Boulevard and Parker Avenue in San Francisco. https://t.co/fH6GtMu4Ws pic.twitter.com/srEupVaoHG

Și asta pentru că a fost amendată cu trei milioane de dolari pentru că nu a întreţinut cum trebuie o conductă de gaz care a explodat sub un cartier din San Francisco în 2010.

DEVELOPING: An explosion on a gas line has set at least one San Francisco building on fire and is sending huge plumes of fire and smoke into the air, prompting evacuations of nearby buildings. https://t.co/9CIRVelpd8 pic.twitter.com/o9hrUjulmR