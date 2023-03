Execuție în public la Miami. Un bărbat a murit după ce a fost împușcat de mai multe ori | VIDEO

Incidentul sângeros a avut loc în jurul orei locale 03:30. Un individ a început să tragă fără milă într-un bărbat lipsit de apărare.

Uluiți, mulți oameni aflați în zonă și-au pus mâinile la urechi și au început să fugă.

Victima a căzut la pământ imediat după ce a fost străpunsă de primul glonț, însă asasinul a continuat să tragă.

Surveillance Video from Shooting early this morning on Ocean Drive and 11th Street in Miami Florida #shooting #video #miami #florida pic.twitter.com/SDgEOJ3WhF