Un fotbalist de 25 de ani a murit într-un accident de barcă, în Miami

Echipele de salvare au intervenit miercuri după-amiază la un accident petrecut între două ambarcațiuni. Walkes a fost găsit inconștient și a fost transportat la spital, unde a murit joi dimineață.

Clubul Charlotte FC a confirmat moartea fundașului de 25 de ani.

„Charlotte Football Club poate confirma vestea tragică și sfâșietoare conform căreia fundașul Anton Walkes a murit, joi dimineață devreme, în urma unui accident în Florida”, se arată în comunicatul Charlotte FC.

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.

