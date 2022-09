Motivul pentru care românul din Miami și-a ucis iubita în plină stradă, apoi s-a sinucis. Copilul ei a fost de față

Scenele înfiorătoare s-au petrecut în fața fiului femeii, un băiat de 14 ani. Cei doi protagoniști au avut, în trecut, o relație însă ea a decis să îi pună punct. Disperat, individul a urmărit-o pe stradă și, când aceasta l-a refuzat din nou, a apăsat pe trăgaci.

Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, și partenera sa, de 49, erau cetăteni români, stabiliți de multă vreme în Statele Unite, în Philadelphia.

StirilePROTV

Conform jurnaliștilor americani, care au investigat cazul, se pare că femeia voia să rupă relația și ar fi plecat, alături de fiul ei, în vârstă de 14 ani, la Miami, la o rudă, cel mai probabil, spun surse din poliție, fiica ei. Totul pentru a scăpa de individ.

Bărbatul a reușit să dea, însă, de urma ei a urmărit-o pe stradă și ar fi încercat să o convingă să se întoarcă la el. Cei doi s-au certat și femeia l-a refuzat încă o dată.

A fost momentul în care individul a scos pistolul, a împușcat-o, după care și-a luat și el zilele. Băiatul ei a văzut totul.

StirilePROTV

Martor: "Am auzit pe cineva plângând, am deschis geamul și am văzut femeia și bărbatul întinși pe jos. Nu am mai văzut vreodată pe cineva mort, așa că... Îmi pare foarte rău pentru copil, pentru că a văzut tot ce s-a întâmplat".

Localnic: "Am ieșit pe balcon, am văzut trupurile întinse pe astfalt... Eram îngrijorat, pentru că avem câțiva prieteni pe-acolo. Nu are niciun sens. E un gest foarte egoist".

Scenele sângeroase s-au derulat într-un cartier rezidențial din Miami, unde astfel de incidente spun rezidenții, sunt rare.

Localnică: "Nu mă simt în pericol aici, pentru că am impresia că a fost mai mult o problemă personală, nu un atac aleatoriu. Dar este, totuși, îngrijorător".

Poliția a ajuns la scurt timp acolo.

Polițist: "A împușcat femeia, apoi s-a sinucis."

Conform profilului LinkedIn, românul care și-a ucis iubita lucra ca steward pentru o companie aeriană din Philadelphia. Până în prezent, pe numele lui nu ar fi existat reclamații privind violența domestică.

După cele întâmplate, membrii comunitatii românești din Florida au comentat înspăimântați pe rețelele sociale.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 04-09-2022 19:20