Eveniment cosmic rar. Lumina unei stele gigantice va fi blocată temporar de un asteroid. De unde va putea fi observat

Evenimentul cosmic rar va fi vizibil pentru milioane de persoane care locuiesc în Mexic, sudul Floridei, Spania, Italia, Grecia, Turcia și Asia Centrală, scrie CNN.

Astronomii se așteaptă ca evenimentul, numit ocultație, să aibă loc în jurul orei 8:17 p.m. ET. Dacă vă aflați în afara zonei de vizibilitate maximă sau dacă vremea nefavorabilă nu vă va permite să vedeți evenimentul cosmic, The Virtual Telescope Project va transmite în direct evenimentul din Italia, începând cu ora 20:00 ET.

Betelgeuse este o stea supergigantă roșie aflată la aproximativ 700 de ani-lumină distanță, care servește drept umăr în constelația Orion, potrivit NASA.

Având în vedere luminozitatea sa intensă, Betelgeuse este ceea ce astronomii numesc o stea de prima magnitudine. Între această stea și Pământ urmează să treacă Leona, un asteroid de formă ușor ovală situat între orbitele lui Marte și Jupiter. Se estimează că Leona are o dimensiune de aproximativ 80 de kilometri pe 55 kilometri.

În timp ce ocultațiile, sau asteroizii care blochează temporar lumina stelelor, au loc în mod regulat, este rar ca rocile spațiale să ascundă în totalitate lumina unei stele de prima magnitudine, a declarat Gianluca Masi, astronom și astrofizician la Observatorul Astronomic Bellatrix din Italia și director al proiectului Virtual Telescope.

Ocultația lui Betelgeuse este genul de eveniment care are loc doar o dată la câteva decenii, a declarat Masi.

Betelgeuse este atât de strălucitoare încât poate fi văzută cu ochiul liber, dar Masi recomandă vizionarea acestui eveniment cu un binoclu sau cu un telescop.

Ocultația: O oportunitate științifică

Astronomii sunt nerăbdători să observe ocultația deoarece aceasta îi va ajuta să colecteze date științifice despre Leona și Betelgeuse care ar fi mai greu de obținut altfel.

Oamenii de știință care observă ocultația ar putea obține măsurători mai detaliate și mai precise ale dimensiunii asteroidului și ar putea înțelege ce se întâmplă cu Betelgeuse, care s-a întunecat brusc în 2019 și 2020, determinându-i pe cercetători să se întrebe dacă steaua gigantică era pe cale să explodeze într-o supernovă.

În timp ce Betelgeuse este din nou strălucitoare și se crede în general că o erupție stelară este principalul vinovat pentru evenimentul dramatic de întunecare, astronomii încă se întreabă dacă steaua este pe cale să aibă un sfârșit exploziv în viitorul apropiat sau peste mii de ani.

Dată publicare: 11-12-2023 22:35