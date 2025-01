Evacuări în masă în Los Angeles. Peste 150.000 de persoane afectate de incendii

Iar pericolul nu a trecut. Guvernatorul statului admite că hidranții au secat, inclusiv în luxosul Pacific Palisades. Ținând cont de evoluția imprevizibilă a focurilor, autoritățile americane au solicitat evacuarea preventivă a clădirii Consulatului General al României din Los Angeles.

Autoritățile au emis noi ordine de evacuare obligatorie și imediată pentru alte zone din cartierul Pacific Palisades din Los Angeles. În zona vizată se aflau Brentwood și Encino, locuri străbătute de legendarul Sunset Boulevard și unde au reședințe o sumedenie de vedete americane. După relativa acalmie de ieri, vântul a căpătat iar forță, silind inclusiv echipajele de pompieri să bată în retragere.

În jur de 150.000 de oameni au primit până acum ordine de evacuare și încă pe atâția sunt pregătiți în orice moment să plece din casele lor.

Reporter: „Ce ați împachetat?”.

Locuitor: „Doar lucruri importante, pașapoartele, certificatele de naștere, fotografii”.

Locuitor: „Am stropit din belșug casa cu furtunul, casa și tot ce e în jur. Am vrut să reducem cât mai mult posibil riscul să ardă.”

Pe unii chiar i-a ajutat acest lucru, chiar dacă au riscat enorm ignorând ordinul de evacuare.

Jeff Ridgway, rezident: „Am stat pe acoperiș cu furtunul și așa am reușit să sting eucaliptul care luase foc din fața casei mele. Am pierdut doar câteva geamuri.”

În zonele mistuite de flăcări zilele trecute, cei care se întorc sunt copleșiți.

Robert Lara, locuință pierdută în incendiu: „Mă simt neputincios. Am nevoie de ajutor și nu știu încotro s-o apuc. Unchiul meu a rămas pe drumuri, și-a pierdut locuința. Mama, la fel! Și eu la fel, nu mai am casă. Ieri aveam totul, un acoperiș deasupra capului, o peluză pe care să se joace câinii mei. Acum nu știu încotro s-o apuc.”

Printre sinistrați sunt și români.

Vasile Sauciur, preot român din L.A.: „Soția a lucrat în Pacific Palisades, grădinița unde a lucrat ea ca educatoare a ars. Iar în comunitatea mea am două familii cărora le-au ars casele. O familie a fost înștiințată din timp, dar cealaltă n-a avut timp să ia nimic, numai documentele și ce-au avut pe ei.”

Stabilită în California din 2007, Aura Cercel este un cunoscut peisagist în zona Los Angeles.

Aura Cercel - designer român stabilit în LA: „Rezultatele sunt devastatoare realmente. Ne uităm și comunități întregi în Malibu sunt afectate și arată ca după bomba atomică. Nu numai prieteni, dar și clienți care au pierdut investiții. De exemplu, am terminat recent un proiect în Pacific Palisades, o casă de 20 de milioane de dolari, grădina a fost un proiect în valoare de 500.000 de dolari și a ars complet.”

Kyung Lah, CNN Correspondent: „Mulți oameni cred că doar celebritățile și-au pierdut casele aici. Așa e?”

Robert Lara, român L.A.: „Starurile sunt cele care ne dădeau nouă de lucru, în construcții, grădinărit, menaj. Toți am rămas acum și fără slujbe. Și încă avem rate de plătit. O să ne ajute cineva și pe noi? Suntem lăsați în voia sorții? Ce trebuie să facem? Pe cine sunăm?”

Situația este agravată și de faptul că, de la o vreme, companiile de asigurări au refuzat să mai încheie polițe pentru incendii în California.

Vasile Sauciur - preot român din L.A: „Acum câteva luni au început să întrerupă, n-au mai vrut să asigure pentru foc. Asigurările se așteptau la un dezastru.”

Aura Cercel - designer român stabilit în LA: „Sunt oameni ce au pierdut tot și mai au doar terenul pe care a fost casa.”

Între timp, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a cerut o investigație independentă cu privire la cauzele și anvergura dezastrului.

Potrivit multor relatări, lipsa alimentării cu apă ori pierderea presiunii din hidranți au compromis eforturile pompierilor, mai ales în primele ore, critice pentru limitarea focarelor. Potrivit presei, rezervorul cu apă alocat comunității era gol, din cauza unor reparații în curs.

Femeie sinistrată: „Cartierul meu a ars, era un loc frumos, unic... Și totuși zâmbiți. De ce? Ne-a rămas ziua de mâine...”

