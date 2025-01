Poliția respinge teoriile celebrităților privind incendiile devastatoare provocate. „Există un piroman în LA”, cred vedetele

Incendiile de vegetație continuă să mistuie părți din sudul Californiei. Între timp, autoritățile din LA u trimis anchetatori în Pacific Palisades pentru a determina originea incendiului care a mistuit mii de structuri din cartier.

Dar unele celebrități nu sunt de acord, notează FOX News.

„EXISTĂ un PIROMAN aici în LA. Să fii bătut să fii de nerecunoscut!!! Durerea pe care ai provocat-o!!!”, a scris miercuri actorul Henry Winkler pe X.

THERE IS an ARSONIST here in LA . May you be beaten you unrecognizable !!! The pain you have caused !!!