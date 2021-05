Europarlamentarii USR PLUS propun statelor UE să dea numele de ''Protasevici'' străzilor pe care se află ambasadele Belarus

Delegaţia USR PLUS în Parlamentul European a propus, miercuri, reprezentanţelor statelor membre ale Uniunii Europene ca toate străzile pe care se află ambasadele Republicii Belarus să fie redenumite, simbolic, "Roman Protasevici", scrie Agerpres.

Conform unui comunicat USR PLUS, acţiunea are la bază propunerea profesorului Andrei Oişteanu preluată de primarul USR PLUS al Sectorului 1, Clotilde Armand, care a făcut deja demersuri către Primăria Capitalei şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

"Deşi apreciem concluziile Summitului Consiliului European din 24 mai 2021 referitor la măsurile care trebuie luate împotriva funcţionarilor şi companiilor care susţin Regimul Lukaşenko, credem că acestea pot fi completate şi de acţiuni simbolice. Dorim să vă atragem atenţia asupra acţiunilor doamnei Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Bucureştiului, sector în care se află sediul Ambasadei Republicii Belarus în România. Astăzi, doamna Armand a anunţat că, în urma apelurilor din partea societăţii civile, va propune o modificare a numelui străzii, redenumind-o 'Roman Protasevici'", se arată în scrisoarea semnată de cei opt europarlamentari USR PLUS.

Conform documentului trimis miercuri către reprezentanţele statelor membre ale Uniunii Europene, "un astfel de răspuns european coordonat şi unit ar da un semnal puternic regimului de la Minsk că Uniunea Europeană şi statele sale membre nu ignoră acest incident".

Autorităţile din Belarus au trimis duminică avioane de vânătoare pentru "a recomanda" unui zbor de pasageri al companiei aeriene irlandeze Ryanair de la Atena spre Vilnius să aterizeze la Minsk, invocând o ameninţare cu bomba atribuită mişcării islamiste palestiniene Hamas.

La sosire, nu a fost găsită nicio bombă şi doi pasageri - Roman Protasevici, un jurnalist belarus de opoziţie în vârstă de 26 de ani, şi partenera sa Sofia Sapega - au fost arestaţi, suscitând o masivă condamnare internaţională.