Europa se află sub un val de vreme rea. În Anglia sunt în vigoare sute de alerte locale de inundații

Ploile torențiale au provocat inundații și în Slovenia, unde cinci oameni sunt blocați de două zile într-o peșteră.

În nordul Angliei, apele se revarsă și multe așezări au rămas izolate. Unii localnici folosesc tractoarele ca să ajungă dintr-o parte în alta, iar proprietarii de afaceri se plâng că autoritățile nu i-au ajutat.

Tina Polak, proprietara unui restaurant: „Noi am pierdut mii de lire, pub-ul local și restaurantele au pierderi similare. Dacă cineva ne-ar fi ajutat, dacă ar fi scos apa și ar fi permis accesul, nu am fi stat de vorbă acum. Eu eram la muncă”.

Localnicii se întreabă cum arată viitorul comunităților aflate în zonele cu risc de inundații.

Localnic: „Poate ar trebui să ne mutăm pe teren mai înalt. Deocamdată, ne confruntăm cu inundații grave o dată la 20 de ani, ceea ce nu e atât de rău, dat acest lucru s-ar putea schimba”.

Robert Jenrick, parlamentar britanic: „Autoritățile britanice trebuie să crească investițiile în măsuri de protecție contra inundațiilor, întrucât aceste fenomene sunt tot mai dese”.

Premierul britanic a vizitat, duminică, o suburbie a orașului Oxford și a promis ajutoare de peste cinci miliarde de lire.

Rishi Sunak, premierul Marii Britanii: „Inundațiile au avut un impact devastator în comunități din toată țara. Peste o mie de angajați ai Agenției de Mediu au fost mobilizați în zonele afectate. Peste 200 de pompe au fost aduse (pentru evacuarea apei). Toate aceste acțiuni fac diferența”.

Pe teren, situația rămâne critică. Meteorologii au anunțat zăpezi și temperaturi sub limita înghețului pentru unele regiuni acoperite încă de ape, unde localnicii nu au electricitate și căldură.

Pe de altă parte, de sâmbătă, doi ghizi și o familie formată din trei adulți sunt blocați într-o peșteră din Slovenia, după ce ploile torențiale au inundat căile de ieșire.

Scafandrii au reușit să ajungă la ei și să îi ghideze spre o platformă înaltă, unde vor aștepta ca apele să se retragă.

Igor Benko, șeful Asociației de Speologie din Slovenia: „Acum au tot ce le trebuie. Au corturi. Temperatura acolo e mai blândă ca aici. Cred că sunt 20 de grade Celsius acolo. Au aimente și mâncare și așteaptă să îi scoatem”.

35 de specialiști în salvările din peșteri, opt scafandri și 11 pompieri participă la operațiune.

