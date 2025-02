Europa nu mai poate fi „dependentă” de Statele Unite, avertizează deputaţii europeni

Confruntaţi cu o ofensivă diplomatică a americanilor şi ruşilor pentru a pune capăt războiului din Ucraina, ei susţin că „Uniunea Europeană şi statele sale membre nu au de ales decât să acţioneze imediat”, potrivit Le Monde.

Este necesar „să facem faţă acestei noi realităţi şi să ne dublăm eforturile pentru a apăra Ucraina şi securitatea europeană", cred liderii celor patru grupuri din Parlamentul European. „Grupurile noastre sunt conştiente de urgenţa şi de necesitatea de a acţiona rapid pentru a asigura finanţarea necesară pentru politica noastră de apărare”, afirmă ei.

