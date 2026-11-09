Au căutat soluții pentru a cumpăra împreună arme și echipamente militare, în loc ca fiecare țară să cheltuiască separat. UE are nevoie urgentă să se înarmeze, dar banii sunt tot mai greu de găsit.

Corespondent Știrile ProTV: „Incertitudinea a devenit noua realitate a economiei europene. Este avertismentul transmis astăzi, la Bruxelles. Facturile la energie au crescut, gazele naturale costă pe piețele europene de aproape trei ori mai mult decât înaintea războiului din Orientul Mijlociu, iar familiile nu-și pot adapta bugetele la fel de repede cum se schimbă prețurile. Nici guvernele nu stau mai bine. Țările Uniunii Europene cheltuiesc deja mai mult decât încasează, iar gaura din bugetele lor, raportată la economie, este, în medie, de două ori mai mare decât acum zece ani. Și tocmai într-un asemenea moment trebuie să găsească miliarde în plus pentru apărare. Se vorbește tot mai mult despre suveranitatea europeană, despre capacitatea de a se apăra singură. Numai că, în realitate, statele Uniunii Europene continuă să cumpere armament mai ales separat”.

Cât pierde Uniunea Europeană din cauza acestor achiziții separate? Ce înseamnă asta pentru România?

Corespondent Știrile ProTV: „Anul trecut, doar 24% dintre achizițiile militare europene au fost făcute împreună, deși obiectivul este de cel puțin 35%. Și mai îngrijorător, 78% dintre armele și echipamentele militare majore importate în ultimii patru ani au venit din afara Uniunii, jumătate din Statele Unite. Acestea sunt problemele discutate astăzi de miniștrii europeni de Finanțe, inclusiv Alexandru Nazare, cu șeful NATO, Mark Rutte. Pentru că, atunci când fiecare țară cumpără separat, riscă să plătească mai mult, dar și să ajungă să folosească echipamente militare incompatibile cu ale aliaților. Soluția este ca statele să facă mai multe comenzi împreună, să negocieze prețuri mai bune și să investească în producția europeană de armament și în tehnologii noi, pentru a depinde mai puțin de alții. Următorul pas este ca statele să stabilească ce echipamente pot cumpăra împreună. Iar până la sfârșitul anului, Comisia Europeană pregătește noi propuneri pentru simplificarea achizițiilor militare. Obiectivul este ca, până la finalul lui 2027, cel puțin 40% dintre acestea să fie făcute împreună”.