Mega-racheta Starship a lui Elon Musk, pregătită pentru al şaptelea zbor-test

SpaceX, o companie deţinută de cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a reuşit în octombrie 2024 să realizeze cu succes această manevră impresionantă, sub privirile admirative ale numeroşilor internauţi şi spectatori prezenţi la locul lansării.

Dar, o lună mai târziu, compania americană a eşuat în tentativa sa de a repeta acel succes în faţa preşedintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, care a asistat la lansare.

Cu o înălţime de 123 de metri - aproximativ cât un imobil cu 40 de etaje -, racheta Starship va fi lansată în cadrul celui de-al şaptelea zbor-test al său, miercuri, începând de la ora locală 16:00 (22:00 GMT), de la o bază spaţială deţinută de SpaceX în statul Texas.

O altă fereastră de lansare este prevăzută pentru joi la aceeaşi oră, potrivit agenţiei americane cu rol de reglementare a aviaţiei.

Starship's seventh flight test is targeted to launch Wednesday, January 15, with a 60-minute launch window opening at 4 p.m. CT.

The Starbase team is keeping a close eye on weather conditions → https://t.co/QNCSPTewLA pic.twitter.com/gQrBBJbcEf