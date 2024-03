Erou la doar 15 ani. Un adolescent musulman a salvat peste 100 de persoane din infernul de la Moscova. "Sunt în stare de șoc"

Băiatul, care lucra cu jumătate de normă la vestiarul sălii de concerte în care a avut loc masacrul, a sărit imediat în ajutorul celor care încercau cu disperare să scape cu viață, informează Daily Mail.

Islam, care a văzut cum un om este împușcat, și-a păstrat calmul și a îndrumat numeroase persoane spre ieșirile de urgență.

"Pe acolo, pe acolo, pe acolo! Toată lumea, pe acolo! Haide, haide, acolo, către sala de expoziţii!", a strigat Islam Khalilov spre cei care fugeau din calea teroriștilor, potrivit unor imagini surprinse la fața locului.

???? Fifteen-year-old schoolboy Islam Khalilov, who worked as a cloakroom attendant at Moscow's Crocus City Hall, saved over a 100 people by directing them to exit through the service areas.

Khalilov explained that he was instructed as an employee on how to act in an emergency…