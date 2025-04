Prinţul Harry s-a întâlnit cu militari răniţi în Ucraina, în cadrul unei vizite neanunţate

Ducele de Sussex a vizitat Centrul pentru Superoameni din Liov, o clinică ortopedică şi de reabilitare pentru adulţii şi copiii victime ale războiului din Ucraina.

Organizaţia oferă gratuit proteze, consiliere psihologică şi fizioterapie pentru veteranii răniţi şi civili.

A video covering Prince Harry's recent visit to Ukraine.

He said "I want to remind Ukraine that the world stands with them. And Invictus will be a partner of Ukraine and the Ukrainian Invictus Team for as long as needed. We love the partnership."