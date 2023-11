Erdogan îl cataloghează pe Netanyahu drept „Măcelarul Gazei”. Liderul turc, discurs furibund la adresa premierului israelian

„El (Benjamin Netanyahu) pune în pericol securitatea poporului israelian şi pe cea a tuturor evreilor, stârnind antisemitismul prin crimele pe care le-a comis în (Fâşia) Gaza”, a tunat şeful statului turc, într-un discurs în faţa membrilor grupului parlsmentar al Partidului său al Justiţiei şi Dezvoltării (AKP), relatează AFP, citată de News.ro.

Apărător înfocat al cauzei palestiniene, preşedintele turc a catalogat în mai multe rânduri Israelul drept un „stat terorist”.

????Netanyahu's legacy will forever be tainted as the infamous "Butcher of Gaza," Erdogan boldly declares.

The Turkish president condemns Israel's actions in Gaza, labeling it as one of the most horrific atrocities witnessed in the last century. Erdogan further emphasizes that… pic.twitter.com/QKS3VTP9gA