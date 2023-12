Epidemie misterioasă în Rusia. Zeci de ambulanțe cu bolnavi stau la coadă la cele mai mari spitale din țară VIDEO

O misterioasă epidemie a lovit de câteva zile Moscova, unde cozi de zeci de ambulanțe au fost filmate la cele mai mari spitale de boli infecțioase din capitală și din țară, scrie agenția independentă Baza, preluată de media occidentală.

Meanwhile in Moscow, Russia ❗

Tonight a queue of ambulances lined up outside Infectious Diseases Hospitals No. 1 and No. 2. According to russian media Baza, the majority of those hospitalized are with pneumonia. About 30 ambulances gathered at the 1st hospital, more than ten… pic.twitter.com/ZUkU5sa2HF