Epidemie de coronavirus în Europa. Cum se descurcă statele europene în fața pandemiei

În toată lumea, numărul de cazuri confirmate a trecut de 220 de mii, iar cel al deceselor a depășit 9.000.

După Italia, Spania rămâne țara din Europa cu cele mai grave probleme. Acolo, bilanțul celor care au luat boala sare de 17.000. Sunt deja și 770 de morți. Pe de altă parte, principele Albert de Monaco a anunțat că a fost testat pozitiv pentru coronavirus, dar conform comunicatului oficial, nu are simptome de boală şi continuă să lucreze din apartamentele sale private.

„Acest virus nu ne va înfrânge, din contră, ne va face mai puternici că societate”, a fost mesajul solemn al regelui Felipe al Spaniei către națiune, într-un moment greu pentru țară. Monarhul a adus un omagiu personalului medical: „Întreaga noastră admirație și cel mai mare respect. Sunteți avangarda Spaniei în lupta împotriva acestei boli. Sunteți prima noastră linie de apărare”.

Și polițiștii din Madrid au ținut să le mulțumească angajaților din domeniul sanitar. Au pornit sirenele în față spitalelor din Madrid și i-au aplaudat pe medici și pe asistenți.

În Spania, cel mai rău este în Madrid și în împrejurimi. Doar în aziluri și-au pierdută viață cel puțin 80 de vârstnici.

Merkel, apel pentru respectarea regulilor de distanţare socială

Angela Merkel, cancelarul german: „Luaţi toată această situaţie în serios. De la Reunificarea germană, nu, de la al Doilea Război Mondial nu a mai existat pentru ţara noastră o provocare care să depindă atât de mult de solidaritatea noastră comună”.

Și Cancelarul Germaniei a lansat aseară un nou apel pentru respectarea regulilor de distanţare socială.

Angela Merkel, cancelarul german: „Germania are un sistem de sănătate excelent, poate unul dintre cele mai bune din lume. Acest lucru ne dă încredere. Dar și spitalele noastre vor fi complet copleșite dacă vor fi internaţi foarte mulți pacienți într-un timp foarte scurt, lucru ce va da o întorsătură gravă infecției cu coronavirus”.

Marea Britanie și Olanda, țările care au mers - cel puțin la început - pe principiul imunizarii colective a populației, înregistrează la rândul lor o creștere alarmantă a numărului de îmbolnăviri și decese.

Din cauza stării de oboseală accentuată - așa sună explicația oficială - ministrul olandez al Sănătății, Bruno Bruis, în vârstă de 56 de ani, a căzut din picioare în timpul unei dezbateri în parlament despre răspunsul Olandei la pandemia de coronavirus.

Opoziția acuză guvernul că „joacă la ruleta rusească” viețile olandezilor pentru că nu a adoptat măsuri de restrângere a deplasărilor și de distanțare socială - mai dure și mai rapide.

Școli închise parțial în Marea Britanie

O imensă morgă temporară a fost instalată la Londra, pentru creșterea eventuală a numărului deceselor.

Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, în sfârșit, închiderea școlilor... doar parțial, însă.

Boris Johnson, premierul Marii Britanii: „În această epidemie copiii și tinerii sunt mai puțin vulnerabili și, până acum, sfatul a fost că ar trebui să menținem școlile deschise, dacă este posibil, dar pentru a reduce presiunea asupra Serviciului național de sănătate și asupra tuturor celorlalte servicii publice. De vineri după-amiază, școlile vor fi închise pentru majoritatea elevilor până la o notificare ulterioară”.

Unele unități de învățământ vor rămâne totuși deschise în Marea Britanie pentru copiii angajațiilor serviciilor esențiale.

Grupuri de ajutor pe rețelele sociale

Românii care locuiesc în Marea Britanie spun că deși măsurile autorităților au venit mai târziu, oamenii au creat deja grupuri pe rețelele de socializare prin intermediul cărora se pot ajută în caz de nevoie.

Rolul grupurilor locale este de suport în lucrurile practice: mâncare, medicamente, transport dacă este necesar, chestii care pot fi sumplimentare serviciilor de urgență.

Londonezii sunt îndemnați insistent să muncească de acasă, să evite contactele sociale și transportul în comun, însă guvernul a dezmințit speculațiile potrivit cărora Londra ar putea fi închisă. Nu ne gândim la restricții de călătorie în și afara Londrei - au dat asigurări oficialii.

Michel Barnier, testat pozitiv cu Covid-19

„În acesat criză foarte gravă care lovește întreaga lume și Europa în particular, criză coronavirusului, vreau să vă spun personal că am fost testat pozitiv cu Covid-19”, a mărturisit Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii europene pentru Brexit. Este în izolare la domiciliu și nu are simptome.

Măsuri economice drastice în Ungaria

În privința măsurilor economice, cele mai curajoase, dar cu consecințe greu de prevăzut pentru viitor, au venit din Ungaria.

Guvernul premierului Viktor Orban a decis suspendarea obligației de plata a ratelor la împrumuturi, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii, până la sfârșitul anului. Sunt doar primele decizii și cele mai urgente, vor urmă și altele, a dat asigurări Victor Orban.