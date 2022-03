Emmanuel Macron: ”Suntem pe cale să intrăm într-o criză alimentară fără precedent”

Getty

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, afirmă că războiul din Ucraina riscă să producă o criză alimentară care poate afecta mai multe state din Africa şi Orient, arătând că este nevoie de solidaritate pentru a preveni această situaţie.

„Suntem pe cale să intrăm într-o criză alimentară fără precedent. Pentru că alte ţări din Orientul Mijlociu, din Africa, depind, pentru a-şi hrăni populaţiile, de ceea ce se produce astăzi în Ucraina in Rusia”, atrage atenţia preşedintele francez, transmite News.ro.

Preşedintele Franţei anunţă că la summit-ul G7 care a avut loc joi, la Bruxelles, s-a discutat despre solidaritate în ceea ce priveşte gestionarea milioanelor de refugiaţi din Ucraina, despre solidaritate în domeniul energiei, dar şi despre solidaritate alimentară.

„Ucraina, ca şi Rusia, sunt foarte mari producători, în special de cereale. Astăzi vedem impactul în Europa, există tensiune asupra preţurilor. Există de asemenea tensiuni pe mai multe filiere, care au făcut ca Franţa şi alte state europene să reacţioneze cu planuri de rezilienţă, spre exemplu pentru a-i ajuta pe crescătorii de animale care aduceau din Ucraina hrană pentru acestea. Ne-am confruntat deja, cu toţii, cu o creştere a preţurilor, dar, mai ales, suntem pe cale să intrăm într-o criză alimentară fără precedent. Pentru că alte ţări din Orientul apropiat sau mijlociul, din Africa, depind, pentru a-şi hrăni populaţiile, de ceea ce se produce astăzi în Ucraina in Rusia. Războiul din Ucraina şi alegerile făcute de Rusia, gravisime şi iresponsabile, fac ca ţări precum Egiptul şi multe altele în Africa, în Orient, să aibă astăzi dificultăţi în a se aproviziona cu grâu şi, în general, cu cereale. O ţară ca Egiptul depinde în proporţie de 80% de importuri de cereale din zona Ucrainei şi Rusiei. Vor fi dificultăţi pentru aceste ţări dar, mai ales, războiul din Ucraina (...) va crea o situaţie mai dificilă în 12-18 luni. Această situaţie va crea o criză alimentară, situaţii umanitare foarte grave în mai multe ţări şi va avea în mod sigur consecinţe politice masive în mai multe dintre aceste state pe care le-am invocat. În faţa acestei situaţii nu putem rămâne neputincioşi, trebuie să reacţionăm”, a afirmat joi seară Emmanuel Macron.

El susţine că Rusia va fi responsabilă pentru foamete, dacă acesta se va produce, subliniind că celelalte state trebuie să reacţioneze, Macron anunţă că există deja intenţia de lansare a unei iniţiative pentru a preveni această criză şi că Europa trebuie să-şi asume să producă mai mult pentru a contribui la efortul de solidaritate alimentară.

Preşedintele francez a subliniat că s-a discutat de asemenea despre ajutorul pe care alte ţări îl pot da primind refugiaţii din Ucraina, subliniind situaţia Republicii Moldova, care nu este membru al UE şi care are nevoie de ajutor în contextul în care primeşte valuri de refugiaţi. El arată că implicarea mai multor state este o metodă eficace de a lupta împotriva tuturor formelor de trafic de persoane şi de a-i proteja în special pe copii şi pe femei.

În privinţa solidarităţii energetice, Macron spune că dorinţa este de a ţine cub control preţurile pentru ca europenii să nu fie afectaţi, dar Europa vizează şi diversificarea surselor de energie.

Emmanuel Macron, afirmă că în cadrul summitului G7 care a avut loc joi la Bruxelles s-a discutat despre aplicarea celor patru valuri de sancţiuni anunţate de către statele europene Rusiei ca urmare a invaziei din Ucraina, „pentru a evita divergenţele dintre diferiţii membri”. În acest sens, ţările vor face împreună liste cu oligarhii ruşi supuşi sancţiunilor, iar miniştrii de finanţe şi ai justiţiei vor lua decizii comune cu privire la sancţiuni.

„Suntem pregătiţi să creştem aceste sancţiuni de fiecare dată când va fi necesar. Am acţionat într-o manieră de mobilizare colectivă astfel încât prieteni ai noştri, care nu sunt membri ai G7 sau ai NATO şi nici ai Uniunii Europene, să poată să-şi alinieze sancţiunile sau să adopte sancţiuni. (...) Analiza pe care am făcut-o este că sancţiunile au impact – am invocat dificultăţile financiare ale Rusiei – acest impact este unul palpabil şi trebuie să continuăm”, a afirmat Emmanuel Macron.