Elon Musk suspendă achiziţionarea Twitter. Valoarea acţiunilor companiei a scăzut cu 25%

Antreprenorul anunţă că aşteaptă rezultatul unui audit potrivit căruia conturi false reprezintă mai puţin de 5% dintre utilizatorii reţelei de socializare.

Valoarea acţiunii Twitter a scăzut imediat cu 25%.

Elon Musk precizează că aşteaptă detalii suplimentare ale acestui audit realizat de Twitter şi publicat la începutul lui mai, potrivit News.ro.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn