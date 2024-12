Elon Musk și-a declarat public sprijinul pentru fasciști: „Doar AfD poate salva Germania!”. Reacții dure în Bundestag

După ce Elon Musk și-a declarat sprijinul pentru extrema dreaptă a Germaniei, AfD, liderul partidului Alice Weidel și-a exprimat recunoștința. Alți parlamentari germani au criticat însă „amestecul” în viitoarele alegeri federale din țară, scrie Deutsche Welle.

Liderul grupării de extremă dreaptă Alternative for Germany (AfD) a salutat vineri o postare pe rețelele sociale a lui Elon Musk în care miliardarul american din domeniul tehnologiei și-a exprimat sprijinul pentru partidul său.

Musk, un susținător proeminent al președintelui ales al SUA, Donald Trump, a opinat vineri dimineață pe platforma sa X (fostă Twitter) că „Numai AfD poate salva Germania”.

Yes! You are perfectly right, @elonmusk! Please also have a look into my interview on president Trump, how socialist Merkel ruined our country, how the Soviet European Union destroys the countries economic backbone and malfunctioning Germany!https://t.co/PwPgqJgB8w https://t.co/BdCQe3eWwk