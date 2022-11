Elicopter de televiziune, prăbușit în Carolina de Nord. Două persoane au murit | FOTO

În urma incidentului aviatic, două persoane au murit. Este vorba despre pilotul elicopterului și un meteorolog, ambii fiind angajați ai unui post de televiziune din Carolina de Nord, scrie AP.

Meteorologul Jason Myers și pilotul Chip Tayag au fost identificați drept persoanele ucise în accidentul aviatic.

Postul de televiziune WBTV a postat pe Twitter mesajul: „Familia WBTV este îndurerată de o pierdere teribilă”.

Elicopterul Robinson R44 s-a prăbușit cu două persoane la bord, a anunțat Administrația Federală a Aviației într-un comunicat.

Poliția a spus că niciun vehicul de la sol nu a fost implicat în accident.

„Pilotul este un erou în ochii mei. Martorii au indicat că pilotul a făcut mișcări de diversiune departe de autostradă pentru a slava vieți. Datorită actelor sale eroice nu au mai existat răni sau vehicule pe autostradă implicate în incident”, a spus Johnny Jennings, șeful Departamentului de Poliție din Charlotte-Mecklenburg.

"A HERO IN MY EYES." @CMPD Chief Johnny Jennings says pilot made diversionary moves to avoid injuring others in deadly helicopter crash on I-77 South. #clttraffic #clt

LATEST HERE: https://t.co/Uj6MY2ipB1 pic.twitter.com/zsQlg0u2fT