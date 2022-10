Momentul îngrozitor în care pilotul unui elicopter pierde controlul și se prăbușește. Trei oameni au murit, VIDEO

Trei persoane aflate la bord au murit când aeronava de la Ministerul Naval al Mexicului (Semar) s-a prăbușit în apropierea unui teren de sport, The Sun.

În imaginile filmate de un martor, elicopterul pare să stea efectiv in aer preț de o clipă și apoi începe să se rotească și apoi să piardă din altitudine scăpat de sub control, înainte de a se prăbuși în Paraiso, statul Tabasco, sud-estul Mexicului.

Salvatorii au fost fotografiați la fața locului scoțând cadavre din epava elicopterului.

Cinci ofițeri de marină se aflau la bordul elicopterului în momentul accidentului, iar cei doi supraviețuitori au fost duși la Spitalul Naval din Frontera.

An EC-145 helicopter of the #Mexico Navy #SEMAR, not yet identified, crashed today 01OCT22 at Centla, in Tabasco, with 5 souls on board, of which three were fatally injured. The helicopter was heading to the Dos Bocas Naval Zone. This the SEMAR's second helicopter loss this year. pic.twitter.com/4jgUdHbbRz