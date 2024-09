Echipa lui Trump face o gafă în publicitatea online şi confundă Georgia din Europa de Est cu statul american-cheie în alegeri

„Atenţie la Georgia: vă cer umil să vă opriţi din ceea ce sunteşi pe cale să faceţi pentru a verifica dacă sunteţi înscrişi pe listele electorale”, este mesajul acestei publicităţi online a echipei de campanie a miliardarului republican.

În mesaj este afişată apoi o imagine din Georgia, o ţară din Europa de Est, cu munţi şi câmpii înflorite, aflată pe alt continent faţă de statul-cheie în alegerile americane din noiembrie.

Echipa de campanie a Kamalei Harris a descoprit gafa.

Yikes.

The Trump campaign is running ads in Georgia featuring a picture from....the country of Georgia.

Top notch operation. pic.twitter.com/L3pue4U8Di