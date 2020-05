După Minneapolis, proteste violente într-un alt oraș din SUA. 7 persoane au fost împușcate

Protestele au fost organizate după uciderea unei femei afro-americane, Breonna Taylor, împuşcată mortal în apartamentul său în luna martie, a anunţat vineri poliţia, potrivit Reuters.

Situaţia ''rămâne volatilă şi continuă să evolueze'' în centrul oraşului, a explicat purtătorul de cuvânt al poliţiei metropolitane din Louisville, Lamont Washington, într-o declaraţie difuzată pe e-mail, citată de Agerpres.

Poliţia a afirmat că nu a deschis focul în timpul incidentelor, dar că a operat mai multe arestări.

PROTESTERS IN STANDOFF WITH COPS IN LOUISVILLE

